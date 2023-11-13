На Московском скоростном диаметре из-за ДТП затруднено движение

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Движение на Московском скоростном диаметре (МСД) затруднено в результате столкновения нескольких автомобилей, один из них перевернулся на встречную полосу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На МСД (СВХ, дом 13 строение 2 по Северянинскому проезду) столкнулись несколько автомобилей, в результате чего один из них перевернулся на сторону встречного движения. <...> Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.