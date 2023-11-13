13 ноября, 01:17

На юге Сахалина из-за аварии на сетях нарушилось энергоснабжение

Без электричества остались село Шебунино и застава в Невельском районе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Энергоснабжение села Шебунино и заставы в Невельском районе на юге Сахалина нарушено из-за внеплановой замены опоры линии электропередачи, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Без электроэнергии с 09:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) село Шебунино и застава", - рассказали в администрации. Ориентировочное время восстановления подачи электричества не называется.

Село Шебунино расположено в 28 км от районного центра в Невельском городском округе. В нем проживает около 500 человек. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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