В Приморье в ДТП с автобусом пострадали пять человек

ЧП произошло в городе Артеме

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Маршрутный автобус в приморском городе Артеме столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Приморского края.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса №3, совершавшего рейс по маршруту Артем - Кневичи, не учел дистанцию до впереди движущегося грузового транспортного средства DAF и совершил с ним столкновение. В результате автоаварии пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

ДТП случилось в районе дома №15 на улице Кирова. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП и степень тяжести вреда, причиненного здоровью его участников. Назначено проведение ряда исследований.