Двоих жителей Камчатки осудили за незаконный оборот почти 3 тонн икры

Им назначили наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей каждому

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Двое жителей Камчатки судом признаны виновными за организацию незаконного оборота 2,9 тонны красной икры. Осужденные в качестве наказания заплатят штраф, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

"Указанные действия послужили основанием для привлечения граждан к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Елизовский районный суд принял решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 350 000 рублей каждому. Икорная продукция по решению суда подлежит уничтожению, как опасная для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в целях возврата икорной продукции один из фигурантов дела предпринял попытку дачи взятки сотруднику ФСБ России по восточному арктическому району, за что был задержан. Петропавловск-Камчатским городским судом взяточнику было назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей.

Правоохранителями установлено, что в 2022 году сотрудниками погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району был выявлен факт хранения двумя жителями Елизовского района Камчатки кустарно изготовленной продукции из красной икры общим весом более 2,9 тонны. Рыночная стоимость икорной продукции составила почти 10 млн рублей.