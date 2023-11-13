В Бурятии после пожара на Озерной горнорудной компании возбудили уголовное дело

Как сообщили в региональной прокуратуре, его расследование поручили группе дознавателей

УЛАН-УДЭ, 13 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту пожара на объекте Озерной горнорудной компании в Еравнинском районе Бурятии. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

"Органом дознания МЧС по факту пожара в здании фабрики по переработке руды ГОК "Озерный" возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности)", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела поручено группе дознавателей. Размер материального ущерба, причиненного в результате пожара, уточняется. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Еравнинского района Бурятии.

Крупный пожар в неэксплуатируемом здании предприятия произошел 8 ноября. Его площадь составила 1 тыс. кв. м. К тушению было привлечено более 30 специалистов, 18 единиц техники.

ГОК расположен на Озерном месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе Бурятии. Предприятие занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд с последующим производством цинкового и свинцово-серебряного концентратов.