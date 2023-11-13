13 ноября, 02:29

В Новосибирске в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Как сообщили в региональном Минздраве, тяжело пострадавших нет

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Медицинская помощь понадобилась четверым. Тяжелых нет", - сказала собеседница агентства.

Ранее в соцсетях появилось видео аварии в Советском районе Новосибирска, где столкнулись Geely Atlas и пассажирский автобус ПАЗ, работающий на маршруте №141. По данным очевидцев, на месте аварии работает экипаж ГИБДД и присутствует карета скорой помощи. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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