В Новосибирске в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Как сообщили в региональном Минздраве, тяжело пострадавших нет

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Медицинская помощь понадобилась четверым. Тяжелых нет", - сказала собеседница агентства.

Ранее в соцсетях появилось видео аварии в Советском районе Новосибирска, где столкнулись Geely Atlas и пассажирский автобус ПАЗ, работающий на маршруте №141. По данным очевидцев, на месте аварии работает экипаж ГИБДД и присутствует карета скорой помощи.