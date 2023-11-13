13 ноября, 02:35

Более 6 тыс. жителей Владивостока остались без света

Причиной стала авария на сетях электроснабжения

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Авария на электросетях во Владивостоке оставила без света более 30 многоквартирных домов, в которых проживают более 6 тыс. человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Около 10:00 (03:00 мск) 13 ноября 2023 года произошла авария на сетях электроснабжения, в результате которой прекращено предоставление коммунальной услуги более 6 тыс. жителей свыше 30 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку, по результатам которой даст оценку исполнению требований законодательства, при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии и прав граждан. Ведутся аварийно-восстановительные работы, уточнили в ведомстве. 

Теги:
РоссияПриморский край
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