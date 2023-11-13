13 ноября, 02:56

В Новосибирске восстановили теплоснабжение 43 жилых домов

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Дефект магистрального трубопровода, в результате которого без отопления и горячей воды остались жители 43 многоквартирных домов в Новосибирске, устранен. Теплоснабжение в домах восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Работы завершили, теплосеть включена. Ведем регулировку параметров подачи теплоносителя. Через 2-3 часа параметры должны быть восстановлены", - рассказала собеседница агентства.

Накануне в пресс-службе компании ТАСС сообщили, что жители 43 жилых домов в Новосибирске остались без отопления и горячей воды из-за дефекта на магистральном трубопроводе.

По данным синоптиков, минувшей ночью в городе шли дождь и мокрый снег, температура воздуха составляла от 0 до плюс 3 градусов Цельсия. 

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