В двух поселениях под Иркутском дома на 42 улицах остались без света

Причиной стала авария на сетях

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Дома на 42 улицах остались без света в двух крупных поселениях Иркутского района из-за аварии на сетях. Об этом сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании.

"13 ноября в 09:50 (04:50 мск) из-за технологического нарушения в сети произведено отключение электроэнергии в Иркутском районе. Под отключение попала часть домов в Грановщине, <…> а также в Урике", - говорится в сообщении.

Число отключенных абонентов уточняется. Работают аварийные бригады. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 20:00 (15:00 мск).

В Грановщине и Урике температура воздуха опустилась до минус 12 градусов.