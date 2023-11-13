Жителя Красноярского края подозревают в шпионаже в пользу Украины

Как сообщили в региональном ФСБ, подозреваемый передавал сотрудникам Службы безопасности Украины географические координаты и фото расположения воинских частей на территории региона

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Жителя Дивногорска в Красноярском крае подозревают в госизмене в форме шпионажа. Он передавал сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) географические координаты и фото расположения воинских частей Минобороны на территории региона, сообщила пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю.

"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность жителя города Дивногорска Красноярского края, совершившего государственную измену в форме шпионажа. Задержанный посредством интернет-мессенджера инициативно вступил в переписку с сотрудниками СБУ. В общении с иностранной стороной фигурант за вознаграждение предоставил географические координаты и фотоснимки расположения на территории региона воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.