Директор турфирмы получил четыре года колонии за организацию смертельного тура на Камчатке

Как сообщили в краевой прокуратуре, суд обязал мужчину компенсировать потерпевшим моральный вред

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Директор новосибирской турфирмы "Экстрим тайм" получил четыре года колонии за организацию туристического похода на Ключевской вулкан в сентябре 2022 года, во время которого погибли девять человек, в том числе гид компании. Об этом ТАСС сообщили в краевой прокуратуре.

Судом установлено, что директор компании, зная о закрытии маршрута и запрете проведения турпоходов к вулкану Ключевская сопка, разместил рекламное объявление об организации восхождения на природный объект. По условиям соглашения туристы самостоятельно прибыли на Камчатку, разместились, а затем прошли инструктаж с нанятыми директором фирмы сопровождающими Иваном Алабугиным и Андреем Мищенко. По решению директора турфирмы поход на вулкан был начат 30 августа 2022 года без разрешения природного парка на посещение и по неутвержденному маршруту. Туристы отправились в поход в сопровождении Алабугина и Мищенко, которые не имели необходимой квалификации на его проведение в условиях повышенной сложности.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда", - сказали в ведомстве.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4 800 м.