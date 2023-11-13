13 ноября, 03:40,
обновлено 13 ноября, 04:17

Директор турфирмы получил четыре года колонии за организацию смертельного тура на Камчатке

Как сообщили в краевой прокуратуре, суд обязал мужчину компенсировать потерпевшим моральный вред

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Директор новосибирской турфирмы "Экстрим тайм" получил четыре года колонии за организацию туристического похода на Ключевской вулкан в сентябре 2022 года, во время которого погибли девять человек, в том числе гид компании. Об этом ТАСС сообщили в краевой прокуратуре.

Читайте также
Что известно о ЧП с туристами при восхождении на Ключевскую сопку

Судом установлено, что директор компании, зная о закрытии маршрута и запрете проведения турпоходов к вулкану Ключевская сопка, разместил рекламное объявление об организации восхождения на природный объект. По условиям соглашения туристы самостоятельно прибыли на Камчатку, разместились, а затем прошли инструктаж с нанятыми директором фирмы сопровождающими Иваном Алабугиным и Андреем Мищенко. По решению директора турфирмы поход на вулкан был начат 30 августа 2022 года без разрешения природного парка на посещение и по неутвержденному маршруту. Туристы отправились в поход в сопровождении Алабугина и Мищенко, которые не имели необходимой квалификации на его проведение в условиях повышенной сложности.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда", - сказали в ведомстве.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4 800 м. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация