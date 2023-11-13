В Иркутске разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика

Как сообщили в региональном МВД, ребенок после кино поехал на такси домой, и с этого момента о нем нет никакой информации

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. В Иркутске пропал 11-летний мальчик, полиция ведет поиски. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

"В областном центре сотрудники полиции устанавливают местонахождение 11-летнего мальчика. Как выяснили полицейские, 11 ноября ребенок направился в один из торговых центров, расположенных в Свердловском округе, со своим другом в кино, после чего уехал на такси домой. С этого момента о нем ничего не известно", - говорится в сообщении.

Приметы ребенка: рост около 120 см, худощавый, смуглый, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черный пуховик с коричневыми вставками, синие джинсы, темно-синюю шапку, белые кроссовки. Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении мальчика, полиция просит обратиться по телефонам: 8 (3952) 29-21-40 или 02.