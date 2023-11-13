13 ноября, 04:15

Недалеко от Душанбе произошло землетрясение магнитудой 4,5

О пострадавших и разрушениях не сообщается

ДУШАНБЕ, 13 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 10 км от Душанбе в 08:34 (06:34 мск). Подземные толчки ощущались в Душанбе, передает корреспондент ТАСС.

По данным центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, который отслеживает землетрясения в Центральной Азии, магнитуда составила 4,5. В то же время Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает о подземных толчках магнитудой 4,6. Эпицентр землетрясения находился примерно в 10-15 км на север от центра Душанбе и на глубине 10-15 км, говорится в сообщении центра.

Это уже второе землетрясение такой силы в окрестностях Душанбе за последние три дня - утром 11 ноября примерно в 30 км от города на юго-восток были зафиксированы толчки магнитудой 4,3, они также ощущались в центре города. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. 

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Таджикистан
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