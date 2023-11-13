13 ноября, 04:44

На Алтае трактор врезался в микроавтобус с детьми

Два человека пострадали

БАРНАУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Трактор-погрузчик столкнулся с микроавтобусом, перевозившем детей в Алтайском крае, два человека пострадали, в их числе один ребенок, организована прокурорская проверка, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

"Трактор-погрузчик выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, перевозившем группу детей - учащихся одной из спортивных школ города. <…> По предварительной информации, травмы получили 10-летний мальчик и его тренер", - сообщила она.

Несовершеннолетние и сопровождавшие их лица ехали на диспансеризацию. По поручению прокурора Алтайского края организована проверка соблюдения безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних. 

Теги:
РоссияАлтайский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация