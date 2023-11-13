На Алтае трактор врезался в микроавтобус с детьми

Два человека пострадали

БАРНАУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Трактор-погрузчик столкнулся с микроавтобусом, перевозившем детей в Алтайском крае, два человека пострадали, в их числе один ребенок, организована прокурорская проверка, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

"Трактор-погрузчик выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, перевозившем группу детей - учащихся одной из спортивных школ города. <…> По предварительной информации, травмы получили 10-летний мальчик и его тренер", - сообщила она.

Несовершеннолетние и сопровождавшие их лица ехали на диспансеризацию. По поручению прокурора Алтайского края организована проверка соблюдения безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.