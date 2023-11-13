13 ноября, 04:48

На Сахалине аварийное судно "Виктория" снимут с мели после откачки топлива

На борту танкера находятся 10 членов экипажа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Работа по снятию с мели танкера "Виктория", выброшенного штормом к юго-западному побережью Сахалина, начнется после откачки топлива с судна, сообщил ТАСС мэр Невельского района Алексей Шабельник.

"Спасатели попытаются откачать топливо с танкера, а затем снять аварийное судно с мели", - рассказал глава городского округа, у берегов которого судно село на мель.

10 ноября танкер "Виктория" (порт приписки Владивосток) выбросило на мель в 400 м от берега возле мыса Лопатино Невельского района. Капитан подал сигнал бедствия. На борту находятся 10 членов экипажа, пострадавших нет, разлива топлива на тот момент не было, запас продуктов питания и воды на борту имеется. Вечером того же дня к танкеру на помощь из порта Корсаков (юг Сахалина) пришло спасательное судно "Отто Шмидт".

По информации капитана, у судна не работает главный двигатель, повреждена группа рулевого управления. В пятницу был запущен аварийный дизель-генератор, так как танкер оказался обесточенным. Экипаж ведет мониторинг количества топлива в танках судна. Изменений по его объему нет, но в превентивных целях выставлены боновые заграждения - 100 м по обоим бортам судна. Сейчас на борту находится 760 тонн топлива: 700 тонн в качестве груза для Сахалина и 60 тонн - для нужд самого танкера. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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