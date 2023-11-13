13 ноября, 05:18

В Югре в отношении виновника ДТП с двумя погибшими возбудили уголовное дело

В результате аварии погиб водитель Lada и годовалая девочка, находившаяся в Audi, а также пострадали четыре человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили на водителя Audi, который выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada 11 ноября, сообщает пресс-служба УМВД по Югре.

"В Югре 34-летний водитель Audi на автодороге Урай - Нягань, выполняя обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta, за рулем которой находился 38-летний мужчина. В отношении водителя Audi возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате ДТП водитель Granta умер на месте происшествия. Водителя Audi и четырех его пассажирок 1983, 1987, 2016 и 2022 годов рождения госпитализировали. От полученных травм годовалая девочка умерла в медучреждении, добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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