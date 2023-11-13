13 ноября, 05:27

В Новосибирске 1,5-годовалый мальчик выжил после падения с 18 этажа

Проводится проверка

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. В Новосибирске 1,5-годовалый ребенок выпал из окна квартиры на 18-м этаже. Мальчика доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже одного из многоквартирных домов в Ленинском районе Новосибирска, выпал 1,5-годовалый мальчик. С телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ребенок находился в квартире с родителями. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ребенок находится в реанимации. В пресс-службе ГУ МВД по региону ТАСС добавили, что на место происшествия выезжали сотрудники полиции. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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