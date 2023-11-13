13 ноября, 05:36

На Алтае осудили мужчину, финансировавшего запрещенную экстремистскую организацию

Ему назначили пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима

ТАСС, 13 ноября. Суд приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину за участие и финансирование признанной запрещенной экстремистской организации "Союз Славянских Сил Руси" (другие наименования "Союз Советских Социалистических Республик", "СССР"). Об этом сообщается на официальном сайте Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай.

"В судебном заседании установлено, что Зарубин А.В. с 2019 по 2021 год принял активное участие в деятельности указанного объединения на территории Республики Алтай, а также осуществлял предоставление и сбор денежных средств на финансирование экстремистской деятельности данной организации. Суд приговорил Зарубина А.В. к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок восемь лет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, объединение "Союз Славянских Сил Руси" (другие названия "Союз Советских Социалистических Республик", "СССР") признанно экстремистским и внесено в перечень общественных и религиозных объединений, которые должны быть ликвидированы по решению Минюста России. 

Теги:
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