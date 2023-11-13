13 ноября, 05:53

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Etna Walk/ By Giuseppe Di Stefano & Marco Restivo/ Handout via REUTERS
© Etna Walk/ By Giuseppe Di Stefano & Marco Restivo/ Handout via REUTERS

Высота эруптивной колонны составила около 4,5 тыс. м над уровнем моря

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Новое извержение вулкана Этна произошло на острове Сицилия. Об этом сообщила газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

По данным издания, извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана. Согласно оценкам экспертов INGV, высота эруптивной колонны составила около 4,5 тыс. м над уровнем моря.

Отмечается, что нынешняя фаза извержения Этны не оказывает влияния на работу аэропорта сицилийского города Катания.

Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, активность этого вулкана не представляет опасности для населения. 

Теги:
Италия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация