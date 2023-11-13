На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Высота эруптивной колонны составила около 4,5 тыс. м над уровнем моря

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Новое извержение вулкана Этна произошло на острове Сицилия. Об этом сообщила газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

По данным издания, извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана. Согласно оценкам экспертов INGV, высота эруптивной колонны составила около 4,5 тыс. м над уровнем моря.

Отмечается, что нынешняя фаза извержения Этны не оказывает влияния на работу аэропорта сицилийского города Катания.

Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, активность этого вулкана не представляет опасности для населения.