13 ноября, 06:07

В Выборге задержали начальника полиции по подозрению во взятках на 8 млн рублей

Артем Коротаев/ ТАСС, архив
© Артем Коротаев/ ТАСС, архив

Его причастность к коррупционной схеме установили в результате расследования дела начальника экономической полиции города, которого изобличили в превышении должностных полномочий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Ленинградской области задержали начальника управления МВД России по Выборгскому району по подозрению в получении взяток от "черных лесорубов" на общую сумму 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на общую сумму более 8 млн рублей. По результатам оперативной работы управления собственной безопасности главка следователями в отношении начальника УМВД России возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Утром 13 ноября он задержан полицейскими по месту жительства и доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий", - рассказали в ГУ МВД.

Как уточнили в полиции, причастность начальника УМВД к коррупционной схеме установили в результате расследования другого дела, по которому в конце октября оперативники службы собственной безопасности задержали начальника экономической полиции Выборга. Мужчину изобличили в превышении должностных полномочий - по версии следствия, он покровительствовал лицам, занимавшимся нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе. Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к незаконным вырубкам. 

Теги:
РоссияЛенинградская область
© Информационное агентство ТАСС
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