В Новосибирской области арестовали организатора незаконной рубки леса на 20 млн рублей

Под стражей он пробудет два месяца

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области арестовал организатора незаконных рубок леса, ущерб от которых составил 20 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Болотнинским районным судом в отношении задержанного организатора черных лесорубов избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. По данным Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области ущерб от противоправной деятельности указанных лиц составил свыше 20 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Мужчине вменяют статьи об организации незаконной рубки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ). По материалам дела, группа лесорубов, в числе которых был также несовершеннолетний, заготавливала древесину для получения пиломатериалов и угля с апреля по июль.