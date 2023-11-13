13 ноября, 07:03

Суд смягчил меру пресечения депутату заксобрания Приморья, подозреваемой во взятке

Анну Алеко отправили под домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока отправил под домашний арест вместо содержания под стражей депутата законодательного собрания Приморья, бывшего директора краевой филармонии Анну Алеко, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

"Ленинским районным судом Владивостока ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Алеко оставлено без удовлетворения. Мера пресечения Алеко А.Н. изменена на домашний арест до 15 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Следователь просил продлить срок содержания подозреваемой под стражей, мотивируя тем, что по уголовному делу необходимо предъявить Алеко обвинение в окончательной редакции. Суд не согласился с доводами следователя и пришел к выводу, что обстоятельства, послужившие основанием для содержания Алеко под стражей, изменились.

"В обоснование принятого решения суд, в частности, сослался на отсутствие особой сложности уголовного дела, а также на повторность перечня следственных действий, указанных в предыдущих ходатайствах, и отсутствие уважительных причины, по которым они не были произведены. Постановление не вступило в законную силу", - сообщает пресс-служба.

В мае Ленинский районный суд Владивостока арестовал Алеко по делу о получении взятки. Региональное управление Следственного комитета России пока не комментирует дело в отношении нее.

Алеко является депутатом регионального парламента с 2021 года, где исполняет обязанности заместителя председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания. Сразу после ареста "Единая Россия" приостановила ее членство в партии. 

Теги:
РоссияПриморский край
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