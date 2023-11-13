В Югре задержали мужчину, стрелявшего из пистолета рядом со школой

По данным полиции, никто не пострадал

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 ноября. /ТАСС/. Мужчина устроил стрельбу рядом со школой в Нижневартовске. Его задержали, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Югре.

"Мужчина, устроивший стрельбу рядом со школой в Нижневартовске, установлен и задержан. Пистолет изъят и отправлен на исследование. По предварительной информации, он - пневматический. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС собеседник в экстренных службах региона, мужчина устроил стрельбу возле школы №12 Нижневартовска. "По предварительной информации, он был состоянии сильного алкогольного опьянения и устроил стрельбу по окнам жилых домов", - уточнил он.