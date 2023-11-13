13 ноября, 07:27

В Татарстане нашли тела двоих рыбаков, пропавших неделю назад

По данным ГУ МЧС по республике, их обнаружили волонтеры на двухметровой глубине реки Ик

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Тела двоих жителей Башкирии, пропавших во время рыбалки 4 ноября, найдены в Мензелинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

"Вечером 12 ноября поступило сообщение о том, что на реке Ик на двухметровой глубине в 150 м от берега в 3,5 км от села Новый Мелькен волонтеры обнаружили тела двух жителей Башкортостана, пропавших во время рыбалки 4 ноября. Тела погибших извлечены из воды и переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении ведомства.

Предварительная причина происшествия - несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

Двое жителей Башкирии 1978 и 1979 годов рождения утром 4 ноября на моторной лодке уехали на рыбалку на реку Ик у села Новый Мелькен. С 15:00 4 ноября они не выходили на связь. На реке Ик 5 ноября нашли пустую лодку, примерзшую ко льду, внутри были рыбацкие вещи и лекарства. Рядом обнаружили вмерзший в лед сапог. 

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