13 ноября, 07:28,
обновлено 13 ноября, 07:45
Военная операция на Украине

В ДНР задержали украинца, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения

УФСБ России по ДНР
© УФСБ России по ДНР

По данным ФСБ, задержанный работал по заданию спецслужб Украины

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали мужчину, который готовил диверсии на объектах жизнеобеспечения региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.

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"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины, готовивший подрывы на объектах жизнеобеспечения ДНР для срыва отопительного сезона", - сообщили в УФСБ.

По данным силовиков, задержанный работал по заданию украинских спецслужб. Он собирал данные о предприятиях энергетической инфраструктуры для дальнейшего нанесения максимального ущерба их безопасности и вывода из строя. Данные передавались в СБУ при помощи мессенджеров и социальных сетей.

По результатам проверки в отношении задержанного будет дана процессуальная оценка. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
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