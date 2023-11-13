В ДНР задержали украинца, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения

По данным ФСБ, задержанный работал по заданию спецслужб Украины

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали мужчину, который готовил диверсии на объектах жизнеобеспечения региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины, готовивший подрывы на объектах жизнеобеспечения ДНР для срыва отопительного сезона", - сообщили в УФСБ.

По данным силовиков, задержанный работал по заданию украинских спецслужб. Он собирал данные о предприятиях энергетической инфраструктуры для дальнейшего нанесения максимального ущерба их безопасности и вывода из строя. Данные передавались в СБУ при помощи мессенджеров и социальных сетей.

По результатам проверки в отношении задержанного будет дана процессуальная оценка.