13 ноября, 07:48

Число погибших в ДТП с лесовозом под Пермью выросло до трех

В больнице умер подросток

ПЕРМЬ, 13 ноября. /ТАСС/. В Пермском крае 15-летний подросток умер в больнице после ДТП с лесовозом. На месте аварии также погибли женщина в возрасте 35 лет и годовалый ребенок, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

"Из пяти пострадавших скончались трое: женщина 35 лет и два ребенка 15 лет и 1 года. В больнице продолжают лечение мальчик 3 лет и мужчина 40 лет. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии, мужчина находится в тяжелом стабильном состоянии", - отметили в Минздраве.

Груженый лесовоз и легковой автомобиль ВАЗ-2104 столкнулись на трассе Пермь - Березники 11 ноября. В машине ехала семья из пяти человек. По данным УМВД по региону, водитель ВАЗ начал совершать обгон и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и поворачивавшим налево "Камазом". В результате находившиеся в легковушке женщина с годовалым ребенком погибли, водитель и двое детей были госпитализированы. 

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РоссияПермский край
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