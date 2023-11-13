13 ноября, 08:18
Военная операция на Украине

Суд приговорил к 14 годам колонии украинского военного, бросившего гранату в жилой дом

© СК России

В результате взрыва значительно пострадало жилье и имущество одного из горожан

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима военнослужащего 24-й бригады ВСУ Владимира Гулавского, бросившего весной 2022 года гранату в квартиру в Северодонецке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Установлено, что 21 мая 2022 года Гулавский, находясь вблизи многоквартирного дома жилого комплекса "Мрия" в Северодонецке, с целью уничтожения имущества мирных граждан бросил наступательную противопехотную гранату в направлении одной из квартир, расположенной на первом этаже", - сообщили в ГВП. В результате взрыва значительно пострадало жилье и имущество одного из горожан. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация