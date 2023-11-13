Суд приговорил к 14 годам колонии украинского военного, бросившего гранату в жилой дом

В результате взрыва значительно пострадало жилье и имущество одного из горожан

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима военнослужащего 24-й бригады ВСУ Владимира Гулавского, бросившего весной 2022 года гранату в квартиру в Северодонецке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что 21 мая 2022 года Гулавский, находясь вблизи многоквартирного дома жилого комплекса "Мрия" в Северодонецке, с целью уничтожения имущества мирных граждан бросил наступательную противопехотную гранату в направлении одной из квартир, расположенной на первом этаже", - сообщили в ГВП. В результате взрыва значительно пострадало жилье и имущество одного из горожан.