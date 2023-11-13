13 ноября, 08:32
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли Белгородскую область шесть раз за сутки

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 13 ноября. Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли Белгородскую область шесть раз, также в регионе сбили один беспилотник. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По словам Гладкова, также в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа - установили пять прилетов, обошлось без пострадавших и разрушений. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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