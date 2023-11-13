Суд ДНР приговорил сапера ВСУ к 30 годам колонии за убийство людей в Мариуполе

По информации прокуратуры Донецкой Народной Республики, обвиняемый застрелил пять мирных жителей и раненого военнопленного

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Сапера Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к 30 годам колонии за убийство пяти жителей Мариуполя и военнопленного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Верховный суд в Донецке приговорил к 30 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима 23-летнего командира отдельного инженерно-саперного взвода 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Олега Завалецкого, застрелившего пять мирных жителей Мариуполя и раненого военнопленного", - сообщили в прокуратуре.

По информации ведомства, преступления были совершены в марте 2022 года на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, где была оборудована позиция ВСУ.

Завалецкий признали виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным и гражданским населением на оккупированной территории).