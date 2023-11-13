13 ноября, 09:18

Суд отказал Бугаеву в изменении меры пресечения на время следствия по делу о наркотиках

Он пробудет под стражей до 31 декабря

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отказал стороне защиты экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева в удовлетворении апелляционной жалобы на избранный в отношении него арест на время предварительного следствия по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

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"Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Прикубанского районного суда г. Краснодара, которым в отношении Алексея Бугаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев материалы, суд вышестоящей инстанции признал постановление законным и обоснованным. Бугаев останется под стражей до 31 декабря", - сообщили в объединенной пресс-службе.

Днем 3 ноября Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста Бугаеву, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков, он будет находиться под стражей до 31 декабря. 

Ранее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам сообщали о возбуждении уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении 42-летнего жителя Москвы, у которого изъяли около 0,5 кг производного N-метилэфедрона. Уточнялось, что сверток с порошкообразным веществом нашли в кармане его верхней одежды, провели экспертизу. По предварительной версии, мужчина временно проживает у родственников в Сочи, наркотическое вещество он забрал из тайника, планировал транспортировать его в Сочи и сбывать там.

Также Бугаев ранее отбыл административный арест за то, что во время задержания пытался скрыться от сотрудников полиции.

Бугаев является воспитанником московского "Торпедо" и выступал за команду в 2001 году и с 2003-го по 2004 год. Также защитник играл за томскую "Томь", подмосковные "Химки", "Краснодар" и московский "Локомотив", в составе которого стал обладателем Суперкубка России (2005) и бронзовым призером чемпионата страны (2005). За сборную России Бугаев провел семь матчей. Он был участником чемпионата Европы 2004 года, сыграв полные встречи с командами Португалии (0:2) и Греции (2:1). Российские футболисты на том турнире заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф. Карьеру футболиста Бугаев завершил в 2010 году. 

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