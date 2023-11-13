13 ноября, 09:22,
обновлено 13 ноября, 10:33

В Саратове пять девочек госпитализировали с подозрением на отравление парами хлора

По данным прокуратуры, детей доставили в больницу после занятия в бассейне лицея

САРАТОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Несколько учеников лицея-интерната №64 в Саратове доставили в больницу с подозрением на отравление парами хлора после посещения ими бассейна на уроке физкультуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Предварительно установлено, что сегодня, 13 ноября, во время урока физкультуры, проходящего в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, несколько девочек, обучающихся в ГАОУ СО "Лицей-интернат №64", почувствовали недомогание. Они доставлены в медицинское учреждение с подозрением на отравление парами хлора", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, с отравлением легкой степени обратились пять девочек. В ведомстве добавили, что две ученицы отказались от госпитализации, трех доставили в стационар одного из лечебных учреждений города для уточнения диагноза. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести. "Вся медицинская помощь в случае необходимости будет оказана в полном объеме", - заверили в министерстве.

Прокуратура Кировского района Саратова организовала проверку в связи с произошедшим. По факту выявленных нарушений прокуратура района в СГУ имени Н.Г. Чернышевского внесла представление, которое находится на рассмотрении.

В пресс-службе Министерства образования области сообщили, что детей эвакуировали из здания бассейна. Троих учащихся направили для медицинского наблюдения в областную детскую клиническую больницу. "Остальные дети продолжили обучение в лицее под наблюдением медицинской сестры и педагогов. Образовательный процесс проходит в штатном режиме", - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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