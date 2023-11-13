Мужчину в Республике Алтай задержали за поджог отделения полиции

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 13 ноября. Жителя Республики Алтай задержали за поджог отделения МВД России по Чемальскому району. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Житель Чемальского района Республики Алтай из хулиганских побуждений поджег в стеклянных банках легковоспламеняющуюся жидкость и бросил банки в здание отделения полиции. В результате преступных действий злоумышленника произошло возгорание входной двери и фасада здания полиции", - сообщили в ведомстве.

Возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Также сообщается, что следователем готовится постановление о возбуждении ходатайства в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В результате возгорания никто из сотрудников полиции не пострадал. По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.