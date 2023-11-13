13 ноября, 09:28

Мужчину в Республике Алтай задержали за поджог отделения полиции

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 13 ноября. Жителя Республики Алтай задержали за поджог отделения МВД России по Чемальскому району. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Житель Чемальского района Республики Алтай из хулиганских побуждений поджег в стеклянных банках легковоспламеняющуюся жидкость и бросил банки в здание отделения полиции. В результате преступных действий злоумышленника произошло возгорание входной двери и фасада здания полиции", - сообщили в ведомстве.

Возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Также сообщается, что следователем готовится постановление о возбуждении ходатайства в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В результате возгорания никто из сотрудников полиции не пострадал. По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Теги:
РоссияАлтай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация