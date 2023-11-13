Дело в отношении организатора атаки на села Брянской области рассмотрят в закрытом режиме

Денису Капустину предъявили обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд в Москве в закрытом режиме рассмотрит заочно уголовное дело в отношении одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина (внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), который является предполагаемым организатором нападения на села Брянской области в марте этого года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении Капустина. Дело будет рассмотрено в закрытом режиме", - сообщили агентству.

Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал Капустина, ему предъявили обвинение в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), в незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Он был объявлен в международный розыск.

По данным ФСБ, Капустин был организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов "Русского добровольческого корпуса" на села Брянской области, в результате которого погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения. По информации ФСБ, он также организовал покушение на общественного деятеля, председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, к автомобилю которого было прикреплено самодельное взрывное устройство. Кроме того, в августе 2022 года был предотвращен организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области. Росфинмониторинг 15 марта внес его в реестр экстремистов и террористов.