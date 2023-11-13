В Приамурье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

В числе пострадавших оказались двое детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноября. /ТАСС/. В дорожно-транспортном происшествии при столкновении автобуса и грузовика в Свободном Амурской области пострадали восемь человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"По предварительной информации, в дневное время 13 ноября 2023 года на автомобильном мосту по улице Михайло-Чесноковского в Свободном произошло ДТП, в результате которого водитель автобуса, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту №43 общественного транспорта, допустил столкновение со стоящим на дороге грузовиком ГАЗ, принадлежащим МУП "Дорожник", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали восемь пассажиров автобуса, среди которых были несовершеннолетние дети 2010 и 2012 годов рождения. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

По факту ДТП организована проверка. Городская прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозок пассажиров, мерах, принимаемых водителем по обеспечению безопасности граждан, в том числе полноте прохождения предрейсового медосвидетельствования водителя и готовности транспортного средства к эксплуатации.