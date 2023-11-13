13 ноября, 10:04

В Приамурье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

В числе пострадавших оказались двое детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноября. /ТАСС/. В дорожно-транспортном происшествии при столкновении автобуса и грузовика в Свободном Амурской области пострадали восемь человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"По предварительной информации, в дневное время 13 ноября 2023 года на автомобильном мосту по улице Михайло-Чесноковского в Свободном произошло ДТП, в результате которого водитель автобуса, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту №43 общественного транспорта, допустил столкновение со стоящим на дороге грузовиком ГАЗ, принадлежащим МУП "Дорожник", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали восемь пассажиров автобуса, среди которых были несовершеннолетние дети 2010 и 2012 годов рождения. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

По факту ДТП организована проверка. Городская прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозок пассажиров, мерах, принимаемых водителем по обеспечению безопасности граждан, в том числе полноте прохождения предрейсового медосвидетельствования водителя и готовности транспортного средства к эксплуатации. 

Теги:
РоссияАмурская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация