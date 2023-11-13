Во Франции оценили ущерб от ураганов "Киаран" и "Домингос" в €1,3 млрд

Наиболее пострадавшими регионами республики являются Бретань, Нормандия, Нор-Па-де-Кале, Новая Аквитания и Корсика

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Ущерб от ураганов "Киаран" и "Домингос" оценивается в €1,3 млрд. Об этом говорится в заявлении страховой федерации Франции France Assureurs.

"После ураганов "Киаран" и "Домингос", обрушившихся на Францию с 1 по 5 ноября 2023 года, было подано 517 тыс. заявлений на возмещение ущерба на общую сумму €1,3 млрд", - отмечается в сообщении.

Наиболее пострадавшими регионами республики являются Бретань, Нормандия, Нор-Па-де-Кале, Новая Аквитания и Корсика. Ущерб главным образом связан с затоплением домов, срывом крыш и повреждением автомобилей.

В Федерации указали, что "Киаран" и "Домингос" заняли пятое место среди самых разрушительных штормов за последние 30 лет. Максимальный показатель был достигнут в 1999 году, тогда ущерб от ураганов "Лотар" и "Мартин" составил €13,8 млрд. В 1990 году эта цифра была значительно ниже - €3,4 млрд. В 2009 и 2010 году ущерб от штормов составил €2,6 млрд и €2 млрд соответственно.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что восстановление департаментов страны, пострадавших от ураганов, будет ускорено. Он отметил, что регионам присвоят статус зоны природной катастрофы, что даст возможность быстрее осуществить выплаты компенсаций пострадавшим.