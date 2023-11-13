13 ноября, 10:01

В Новой Москве из коттеджа бизнесмена украли деньги и Porshe на 38 млн рублей

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что кража совершена из коттеджа директора строительной фирмы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Неизвестный украл из частного дома в Новой Москве деньги, украшения и автомобиль, причинив ущерб в 38 млн рублей. Злоумышленника разыскивают, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Установлено, что в одном из населенных пунктов Новой Москвы произошла кража из частного дома. Заявитель сообщил, что с 01:00 до 08:00 мск 12 ноября неизвестный, повредив окно, проник в дом, откуда совершил кражу денежных средств, личных вещей и документов, после чего с придомовой территории совершил кражу автомобиля, принадлежащего юридическому лицу, и на нем скрылся. Общий материальный ущерб составил более 38 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). "Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание", - добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что кража совершена из коттеджа директора строительной фирмы. Похищены 1 млн рублей, $1 тыс. и €2 тыс., два золотых кольца с бриллиантами, несколько часов. Скрылся злоумышленник на автомобиле Porsche Taycan. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация