В Новой Москве из коттеджа бизнесмена украли деньги и Porshe на 38 млн рублей

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что кража совершена из коттеджа директора строительной фирмы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Неизвестный украл из частного дома в Новой Москве деньги, украшения и автомобиль, причинив ущерб в 38 млн рублей. Злоумышленника разыскивают, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Установлено, что в одном из населенных пунктов Новой Москвы произошла кража из частного дома. Заявитель сообщил, что с 01:00 до 08:00 мск 12 ноября неизвестный, повредив окно, проник в дом, откуда совершил кражу денежных средств, личных вещей и документов, после чего с придомовой территории совершил кражу автомобиля, принадлежащего юридическому лицу, и на нем скрылся. Общий материальный ущерб составил более 38 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). "Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание", - добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что кража совершена из коттеджа директора строительной фирмы. Похищены 1 млн рублей, $1 тыс. и €2 тыс., два золотых кольца с бриллиантами, несколько часов. Скрылся злоумышленник на автомобиле Porsche Taycan.