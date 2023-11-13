Экс-замглавы ГИБДД Воронежской области обжаловал приговор за попытку дачи взятки

Суд приговорил Игоря Качкина к четырем годам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей

ТАСС, 13 ноября. Защита бывшего заместителя начальника ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина обжаловала вынесенный ему приговор в четыре года колонии и штраф 400 тыс. рублей за попытку дачи пяти взяток. Об этом сообщила ТАСС представитель Советского райсуда Воронежа.

"Жалоба поступила, [ее подала] его защита", - сказала собеседница агентства.

Советский районный суд Воронежа 26 октября признал Качкина виновным в совершении пяти преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия) и приговорил его к четырем годам колонии и штрафу в размере 400 тыс. рублей. Как установил суд, в июле 2021 года Качкин предлагал взятки в размере от 15 до 30 тыс. рублей начальнику экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД за оказание помощи нескольким гражданам в сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами. Начальник отказался от получения взяток, Качкина задержали.

Ранее у Качкина выявили неподтвержденное законными доходами имущество на сумму более 50 млн рублей, по решению суда в доход государства было обращено 22 объекта недвижимости. После скандала с недвижимостью Качкина перевели на должность начальника подразделения в Панинском районном отделе полиции, но после возбуждения уголовного дела по статье о покушении на взятку его уволили по отрицательным мотивам.