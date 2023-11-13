В Казахстане экс-зампреда антикоррупционной службы осудили на 5,5 года

Максата Кожабаева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, передает "Казинформ"

АСТАНА, 13 ноября. /ТАСС/. Казахстанский суд приговорил бывшего заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции Максата Кожабаева, обвиняемого в мошенничестве, к 5,5 года лишения свободы. Об этом сообщило информационное агентство "Казинформ".

По его данным, приговор в отношении Кожабаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, вынесен в Шымкенте.

9 января пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана сообщила о задержании Кожабаева в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения.

Кожабаев занимал должность заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции Казахстана с июля 2021 года по апрель 2022 года. В разные годы работал прокурором Шымкента, первым заместителем прокурора Жамбылской области.