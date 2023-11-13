В Петербурге избивших градозащитника строителей приговорили к условному сроку

Фигуранты требовали от Олега Мухина удалить видеозаписи, снятые на придомовой территории особняка княгини Елизаветы Салтыковой на Большой Морской улице, где велись работы по демонтажу дворовых флигелей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге огласил обвинительный приговор сотрудникам строительной фирмы, которые в августе 2022 года избили и удерживали силой в помещении местного градозащитника Олега Мухина, снимавшего на видеокамеру снос исторического особняка Салтыковой на Большой Морской улице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Николая Маркова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 (побои), п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), Дениса Прошкина и Валерия Пацука - п. "а" ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ", - говорится в сообщении.

Каждому из подсудимых назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на три года и один месяц с испытательным сроком два года. Также с фигурантов взыскали 30 тыс. рублей в пользу потерпевшего. Своей вины они не признали.

ТАСС сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленников в августе 2022 года. Как установило следствие, около 12:00 16 августа Марков, Прошкин и Пацук избили активиста Мухина, который с видеокамерой прошел на придомовую территорию особняка по Большой Морской улице, 51, где велись работы по демонтажу дворовых флигелей. Обвиняемые нанесли Мухину не менее трех ударов в грудь каждый, требуя стереть видеозаписи, а когда тот отказался это сделать, Прошкин ударил его кулаком в лицо, отчего Мухин упал на землю, где его продолжили бить по голове, телу и конечностям. Мухин передал телефон Пацуку, тот удалил с него видео и вернул устройство потерпевшему, но самого его после этого не отпустили, а насильно затолкали в холл особняка, попутно ударив еще несколько раз и придушив. Затем Мухина поместили в одной из комнат, где под диктовку Маркова тот написал расписку об отсутствии у него претензий - при этом градозащитнику угрожали заявлением в полицию на его якобы противоправные действия. Затем Марков открыл дверь, но не давал потерпевшему выйти до тех пор, пока тот не умоется. Через 50 минут Мухин воспользовался моментом, когда фигуранты отвлеклись, и сбежал.

Снос дома Салтыковой

Особняк княгини Елизаветы Салтыковой на Большой Морской улице построили в 1845-1846 годах. Под охрану в качестве регионального памятника его поставили в 1993 году. 16 августа 2022 года СМИ сообщили, что дворовые флигеля здания начал сносить собственник - ООО "Северная земельная компания". В 2017 году аварийное здание город передал компании для реконструкции под гостиницу по согласованному проекту. Инвестиции в него должны были составить около 950 млн рублей.

Градозащитники, обеспокоенные судьбой памятника, утверждали, что выданные пятью годами ранее разрешения на его частичный демонтаж и проведение строительных работ утратили силу из-за истечения сроков, а следовательно и нынешний снос является незаконным. При этом в городском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников и культуры (КГИОП) сообщали ТАСС, что последние разрешения на проведение работ по сохранению объекта и на строительство были выданы собственнику здания в марте 2022 года. Как заверяли в КГИОП, конструктивные и инженерные решения проекта не оказывают влияния на предмет охраны объекта культурного наследия. В комитете сообщали, что проектной документацией предусмотрены ремонт и реставрация лицевого флигеля, в том числе парадных помещений, разборка трех дворовых флигелей в связи с их аварийным состоянием с последующим восстановлением без изменения высотных отметок коньков крыш, а также устройство подземной парковки.

24 августа 2022 года градозащитники обратились в суд с иском к КГИОП о признании незаконными выданных разрешений на строительство и на проведение работ по сохранению дома Салтыковой. В рамках этого процесса, который еще продолжается, суд запретил "Северной земельной компании" и другим юридическим и физическим лицам совершать любые действия по сносу зданий на Большой Морской, 51, литера А., до вступления решения суда по делу в законную силу. В мае 2023 года Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил еще один иск активистов об отмене распоряжения КГИОП, которым в 2016 году из предмета охраны дома Салтыковой были исключены дворовые флигеля.