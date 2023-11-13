13 ноября, 10:29

Под Липецком в ДТП с пассажирской "Газелью" погибли два человека

Пострадали четверо

ТАСС, 13 ноября. В Задонском районе Липецкой области столкнулись три автомобиля, в том числе пассажирская "Газель". В результате ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба УМВД по Липецкой области. ДТП произошло на 260-м км автодороги Орел-Тамбов.

"По предварительной информации, около 07:30 вблизи села Казино Задонского района Липецкой области произошло столкновение трех автомобилей: пассажирской и грузовой "Газелей" и легкового автомобиля Lada Largus. В результате аварии два человека погибли, это мужчины 1976 и 1982 годов рождения, в момент происшествия находившиеся в пассажирской "Газели". В настоящее время имеется информация о четырех пострадавших, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении. 

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