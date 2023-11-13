13 ноября, 10:56,
обновлено 13 ноября, 12:11

Фигурант дела о подготовке убийства Соловьева не признал вину

Дело рассматривается военной коллегией, состоящей из трех судей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Житель Москвы Василий Стрижаков не признал вину в подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева.

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда, который 13 ноября приступил к рассмотрению дела по существу.

"Не признаю", - сказал обвиняемый, отвечая на вопрос судьи после оглашения прокурором обвинительного заключения.

Соловьев был вызван в суд, но не явился. Дело рассматривается военной коллегией, состоящей из трех судей.

Защита и мать Стрижакова, которая также является его законным представителем, также заявили о его невиновности. "Не понятно, при чем тут мой подзащитный", - сказал адвокат Леонид Муратов. "Он не знал, что находится в сумке [с оружием и СВУ], которую ему принесли [соучастники] до задержания. Участвовать у него не было возможности, так как его нога была в гипсе", - отметила мать.

Стрижакову вменяется незаконный оборот оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ), незаконное изготовление оружия (ч. 3 ст. 223 УК РФ), незаконный оборот взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), приготовление к убийству лица в связи с осуществлением им служебной деятельности общеопасным способом и группой лиц из корыстных побуждений.

Всего в рамках уголовного дела были задержаны шесть участников запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power. Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины журналиста. Согласно оглашенным в суде материалам дела, план убийства разработала украинская разведка после выступления журналиста с поддержкой специальной военной операции. По данным гособвинения, самодельное взрывное устройство уже было готово для приведения в действие, но за несколько дней до планируемого подрыва все фигуранты были задержаны. Стрижаков ранее был осужден за причастность к убийству и нескольким нападениям, совершенным по мотивам межнациональной и межрасовой ненависти. 

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