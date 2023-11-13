Семью мигрантов выдворят из России из-за хулиганства детей

По данным СМИ, они бросали камнями в учителя

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Семья приезжих, проживающих в Новосибирске, покинет Россию из-за хулиганского поведения детей, сообщили журналистам в областной прокуратуре.

"Впервые из-за хулиганства детей семья приезжих покинет Новосибирскую область. Поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя", - говорится в сообщении. Уточняется, что гражданка Таджикистана получила уведомление о сокращении срока пребывания на территории России.

Полиция провела проверку семьи мигрантов и установила, что в течение года мать детей трижды привлекалась к административной ответственности по ст. 5.36 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В областной прокуратуре отметили, что семья должна покинуть страну в течение трех дней. В случае неисполнения к женщине будут применены дополнительные санкции, она будет депортирована в принудительном порядке.