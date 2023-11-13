13 ноября, 11:13

В Челябинске арестовали организаторов преступной группы по делу о хищении 50 млн рублей

По версии следствия, подрядчики выполняли в регионе работы по подключению социально значимых объектов к интернету, завысив объемы фактически выполненных работ и похитив бюджетные деньги

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 декабря организаторам преступной группы, задержанным сотрудниками ФСБ по делу об обналичивании из бюджета порядка 50 млн рублей. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе суда.

"Предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 30 декабря 2023 года", - сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области, которые сопровождают расследование уголовного дела. По версии следствия, подрядчики выполняли в регионе работы по подключению социально значимых объектов к интернету по проекту "Информационная инфраструктура". При этом они завысили объемы фактически выполненных работ, похитив из бюджета около 50 млн рублей. Для вывода похищенных денег в наличную форму руководители подрядных организаций обратились к услугам организованной преступной группы, после чего всех фигурантов задержали. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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