13 ноября, 11:23

Поселок под Вологдой остался без центрального водоснабжения из-за аварии

Для жителей организовали подвоз воды

ТАСС, 13 ноября. Поселок Дорожный в Вологодском округе Вологодской области временно остался без центрального водоснабжения из-за аварии на водопроводной сети, сообщил глава округа Сергей Жестянников.

"Устраняем аварию на водоводе в поселке Дорожный. Прорыв произошел сегодня утром на водопроводной сети. В поселке проживает 650 человек и работает детский сад, в который ходят 40 воспитанников. На теплоснабжение поселка аварийная ситуация не повлияла. Котельную оперативно переключили на резервный водопровод", - сообщил Жестянников на своей странице во "ВКонтакте".

По его данным, на месте прорыва работают четыре единицы техники и бригада из четырех человек от "Вологдагорводоканала". Они планируют завершить работы до 21:00. Власти организовали на это время подвоз воды жителям.

По данным Вологодского ЦГМС, 13 ноября вся территория области находится под влиянием атлантического циклона, принесшего дожди с мокрым снегом. Днем ожидается до +5 градусов. 

Теги:
РоссияВологодская область
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