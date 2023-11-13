Поселок под Вологдой остался без центрального водоснабжения из-за аварии

Для жителей организовали подвоз воды

ТАСС, 13 ноября. Поселок Дорожный в Вологодском округе Вологодской области временно остался без центрального водоснабжения из-за аварии на водопроводной сети, сообщил глава округа Сергей Жестянников.

"Устраняем аварию на водоводе в поселке Дорожный. Прорыв произошел сегодня утром на водопроводной сети. В поселке проживает 650 человек и работает детский сад, в который ходят 40 воспитанников. На теплоснабжение поселка аварийная ситуация не повлияла. Котельную оперативно переключили на резервный водопровод", - сообщил Жестянников на своей странице во "ВКонтакте".

По его данным, на месте прорыва работают четыре единицы техники и бригада из четырех человек от "Вологдагорводоканала". Они планируют завершить работы до 21:00. Власти организовали на это время подвоз воды жителям.

По данным Вологодского ЦГМС, 13 ноября вся территория области находится под влиянием атлантического циклона, принесшего дожди с мокрым снегом. Днем ожидается до +5 градусов.