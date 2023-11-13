В Прикамье экс-руководителя ОАО "Порт-Пермь" будут судить за растрату более 1 млрд рублей

По версии следствия, по его указанию права собственности на принадлежащие предприятию земельные участки, а также расположенные на них здания и сооружения, безвозмездно переоформили в собственность иностранной компании

ТАСС, 13 ноября. Бывшего руководителя ОАО "Порт-Пермь" будут судить за растрату более 1 млрд рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале ведомства.

"Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя открытого акционерного общества "Порт-Пермь". Он обвиняется в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Волк.

По данным следствия, с декабря 2009 года по ноябрь 2012-го бывший руководитель грузового порта Перми совершил растрату вверенного ему имущества. По его указанию права собственности на принадлежащие предприятию земельные участки, а также расположенные на них здания и сооружения, были безвозмездно переоформлены в собственность иностранной компании. Общий ущерб от его действий составил более 1 млрд рублей. Мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В 2019 году Верховный суд удовлетворил требование Федеральной антимонопольной службы о пересмотре дела о продаже "Порта-Пермь". ФАС обращалась в суд с иском о признании недействительными ряда сделок, совершенных в 2011-2015 годах. Они привели к установлению, по мнению ФАС, незаконного контроля иностранного инвестора над обществом "Порт-Пермь", имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

По данным антимонопольного органа, иностранный инвестор - гражданин Великобритании Чарльз Батлер - через подконтрольных ему лиц в результате совершения ряда последовательных сделок установил контроль над АО "Порт-Пермь". ФАС требовала признать недействительными 14 сделок, по результатам которых более 70% акций общества получили компании Amager, Bosworth и Анна Сайгина, которые, по мнению ФАС, находятся под контролем гражданина Великобритании.