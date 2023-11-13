СК проводит проверку по факту ненадлежащего состояния монумента в Челябинской области

Как отмечали пользователи соцсетей, разрушаются лестничный марш, парапет, постамент, а также таблицы с именами погибших на памятнике умершим в годы Великой Отечественной войны

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области проводят доследственную проверку по факту ненадлежащего состояния расположенного в Каслях монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"В Каслях проводится доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту плачевного состояния монумента павшим в годы Великой Отечественной войны", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что информацию о состоянии монумента выявили в соцмедиа. Результаты проведения проверки поставили на контроль по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Ранее на ненадлежащее состояние монумента пожаловались пользователи соцсетей. Отмечалось, что разрушаются лестничный марш, парапет, постамент, а также таблицы с именами погибших.