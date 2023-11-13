13 ноября, 11:33

Пропавший в Иркутске 11-летний мальчик самостоятельно вернулся домой

Как сообщили в полиции, ребенок после кино поехал на такси домой, и с этого момента о нем не было информации

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Пропавший в Иркутске 11-летний мальчик, которого искали два дня, самостоятельно вернулся домой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

"Ребенок пришел самостоятельно домой. С ним все в порядке, цел и невредим. В настоящее время полицейские работают с несовершеннолетним и выясняют обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Школьник с другом 11 ноября отправился в кино, потом уехал домой на такси. С этого момента о нем ничего не было известно. 

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