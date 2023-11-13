В Тамбове обвиняемого в покушении на убийство младенца отправили на принудительное лечение

Экспертиза выявила у мужчины хроническое психическое расстройство

ТАСС, 13 ноября. Суд в Тамбове назначил обвиняемому в похищении и покушении на убийство младенца принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Тамбовской области.

Днем 20 июля 2022 года на пешеходном переходе в Тамбове к 34-летней женщине с коляской подбежал неизвестный мужчина, выхватил ее шестимесячного сына и побежал по проезжей части. Мужчина вместе с ребенком бросился на капот проезжавшего автомобиля, его задержали очевидцы. Ребенка доставили в больницу с ушибами мягких тканей, госпитализация не потребовалась. С 22 июля 2022 года мужчина находился под стражей.

"Собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для назначения принудительной меры медицинского характера 52-летнему мужчине, уличенному в совершении запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", - говорится в сообщении.

Для определения психического состояния мужчины провели комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая выявила у него хроническое психическое расстройство, лишающее его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.