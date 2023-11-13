В Москве пьяный мужчина избил полицейского на концерте "Пикника"

Его задержали и доставили в территориальный отдел полиции

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали пьяного мужчину, который избил полицейского на концерте в Москве из-за отказа в посещении мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"При осуществлении пропускного режима посещения концерта, полицейским был выявлен гражданин с признаками алкогольного опьянения, которому было отказано в посещении мероприятия. Мужчина начал вести себя агрессивно, выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, кулаком нанес стражу правопорядка несколько ударов в область лица и туловища", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что полицейские были вынуждены применить силу к нарушителю и надеть на него наручники. После он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. "Полицейский после обращения в медицинское учреждение продолжил нести службу", - добавили в главке.

Материалы по этому делу направлены в СК для принятия процессуального решения.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что инцидент произошел на концерте рок-группы "Пикник" в ледовом дворце "Динамо".