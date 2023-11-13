За убийство Соловьева один из фигурантов должен был получить 1 млн рублей

Максим Дружинин в ходе предварительного следствия признал вину и чистосердечно раскаялся

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Уроженец Эстонии Максим Дружинин признал вину в подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева и заявил, что за свои действия должен был получить 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда, который в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу.

В связи с тем, что Дружинин дал в суде противоречивые показания, прокурор огласила показания, данные им в ходе предварительного следствия, из которых стало известно, что он признал вину и чистосердечно раскаялся. "До покушения должен был получить 400 тыс. рублей, а еще 600 тыс. - после совершения преступления", - говорится в материалах дела.